Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Gera (ots)

Mehrere Polizeibeamte kamen heute Nacht (30.04.2019), gegen 03:15 Uhr in der Reichsstraße zum Einsatz. Ein 33-jähriger und ein 35-jähriger Mann verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Reichsstraße und beschädigten die Wohnungstür eines 52-jährigen Anwohner. Als dieser den beiden gegenübertrat, kam es zu Beleidigungsäußerungen und Schlagversuchen gegen den 52-Jährigen. Anschließend verließen beide alkoholisierten Täter das Haus, konnten jedoch von Polizeibeamten in Tatortnähe angetroffen werden. Gegen beide wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle beteiligten Personen kennen sich untereinander. (KR)

