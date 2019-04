Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Hohenölsen: Am 26.04.2019 (Freitag) , gegen 15:40 Uhr, kam es auf der B92 zwischen Hohenölsen in Richtung Weida zum Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Hierbei bremste die Fahrerin (68)eines Pkw Hyundai verkehrsbedingt ab, als ihr ein Rettungsfahrzeug mit eingeschalteten Sondersignal entgegenkam. Der hinter dem Hyundai befindliche Pkw VW (Fahrerin 46) fuhr in der Folge auf, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Aufgrund umherfliegender Splitter wurde zudem ein vor dem Rettungswagen befindlicher Seat (Fahrer 35) beschädigt. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die Bundesstraße war bis gegen 17:00 Uhr vollständig gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell