Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeibeamter bei Flucht angefahren und verletzt

Gera (ots)

Im Bereich Kraftsdorf, Ortsteil Rüdersdorf sollte am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr ein Fahrzeugführer eines Pkw Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete hierbei mit hoher Geschwindigkeit bei ausgeschaltetem Fahrlicht bei Dunkelheit. Kurze Zeit später konnte der flüchtige Pkw Opel im Bereich Niederndorf, stehend am Straßenrand, erneut festgestellt werden. Beim Kontrollversuch gab der Fahrer Gas, rammte hierbei zunächst das Polizeifahrzeug und erfasste fortfolgend frontal den kontrollierenden Polizeibeamten, der bereits ausgestiegen war. Der 32-jährige Beamte wurde über die Motorhaube geschleudert und verletzt. Im Rahmen der Fahndung wurde das flüchtige Fahrzeug schließlich im Bereich eines Feldweges im Nahbereich gestellt und der 28-jährige Fahrer festgenommen. Dieser stand unter Alkohol-und Drogeneinfluss und hat keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der junge Mann wird sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

