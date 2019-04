Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewahrsamnahme nach Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Gera (ots)

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr nachts verletzte ein 18-jähriger Mann eine gleichaltrige Frau in Gera auf dem Sachsenplatz vor dem Südbahnhof nach einem heftigen Streit. Diese musste daraufhin zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Auch die eintreffenden Polizeibeamten wurden durch den jungen Mann heftig attackiert und hierbei wurde ein 22-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Nach Einsatz von Pfefferspray wurde der alkoholisierte Tatverdächtige bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell