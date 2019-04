Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: gefährliche Körperverletzung

Altenburg (ots)

Am 26.04.2019 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenburger Land eine Schlägerei in der Luckaer Straße in Altenburg mitgeteilt. Bei der Prüfung vor Ort stellte sich heraus, dass drei Täter auf einen 27 jährigen eingeschlagen haben und flüchtig waren. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung genommen werden.

Trotz sofortig eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb die Feststellung der Täter zunächst erfolglos. Jedoch konnten die drei Tatverdächtigen im Rahmen der Umfeldermittlungen und Zeugenbefragungen letztlich bekannt gemacht werden. Alle drei Beschuldigten im Alter von 23,24 und 30 Jahren konnten über das Wochenende festgestellt und festgenommen werden. Zwei der Beschuldigten wurden nach staatsanwaltschaftlicher Anweisung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Entscheidung, ob der dritte Täter in Haft bleibt oder wieder freigelassen wird, ist noch ausstehend. (AG)

