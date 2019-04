Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildunfall mit flüchtigem Wildschwein

Meuselwitz (ots)

Gegen 02:15 Uhr kreuzte nach Schilderungen des Fahrers eines Opel Astra am Sonntag ein Wildschwein die Fahrbahn als dieser auf der Landstraße von Wintersdorf in Richtung Schnauderhainichen unterwegs war. Da ein rechtzeitiges bremsen durch den Fahrzeugführer nicht mehr möglich war kam es zum Zusammenstoß und Sachschaden am Fahrzeug. Das Wildschwein setzte seinen Weg trotz Zusammenstoß fort.

