Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsätze wegen Brand

Gera (ots)

Weil es gestern Abend (25.04.2019) brannte, kamen Feuerwehr und Polizei in der Straße Am Kiefernberg und in der Maler-Fischer-Straße zum Einsatz. Am Kiefernberg entfachte aus noch ungeklärter Ursache eine circa 200 Quadratmeter große Fläche im Unterholz. In der Maler-Fischer-Straße kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Brand von Ödland. In beiden Fällen wurden die Feuer gelöscht und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 7 829-0, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

