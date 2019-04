Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera (ots)

Gestern Abend (25.04.2019), gegen 23:00 Uhr wurde der Fahrer (41) eines Pkw VW in der Leuchtenburgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei versuchte der 41-Jährige zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch nacheilende Polizeibeamte gestellt werden. Sowohl der durchgeführte Alkoholtest, als auch der freiwillige Drogentest zeigte bei dem Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, ein positives Ergebnis an. In der Folge fanden die Beamten auch in dem Pkw des 41-Jährigen, sowie in dessen Wohnung kleinere Mengen Betäubungsmittel, welche schließlich sichergestellt wurden. Der Mann muss nun mit der Eileitung entsprechender Ermittlungsverfahren rechnen. (KR )

