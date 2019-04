Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gestern Abend (25.04.2019), gegen 19:00 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund einer verletzten Jugendlichen (13) in der Maler-Fischer-Straße zum Einsatz. Nach Angaben der 13-Jährigen wurde diese während des Aufenthaltes in einem dortigen "Skaterpark" von einem unbekannten Täter tätlich angegriffen. Der Täter besprühte die Jugendliche mit einer unbekannten Substanz, so dass sie vor Ort medizinisch versorgt wurde. Eine stationäre Behandlung war nicht notwendig. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss in Richtung Kaufland. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte er nicht gestellt werden. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter (dunkle Bekleidung, dunkle Haare) geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell