Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Rubitz und Töppeln

Gera (ots)

Rubitz/Töppel: Gestern Abend (25.04.2019), kurz vor Mitternacht befuhr der 16-jährige Fahrer eines Mopeds die Landstraße von Mühlsdorf in Richtung Töppeln. In der Gegenrichtung fuhr die 64-jährige Fahrerin eines Pkw VW. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mopedfahrer zu weit in die Fahrbahnmitte, so dass es in der Folge zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw VW kam. Der 16-Jährige stürzte dabei auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Fahrzeuges und verletzte sich dabei. Glücklicherweise wurde er nicht schwer verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

