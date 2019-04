Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Körperverletzung

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Donnerstagabend (25.04.2019), gegen 18:00 Uhr gerieten ein 19-Jähriger und ein 29-Jähriger am Baderdamm in Streit. Dieser endete damit, dass der 19-Jährige von seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, so dass dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die hinzugerufenen Beamten stellten den mit knapp 3 Promille alkoholisierten Täter, welcher sich noch im Umfeld des Tatortes aufhielt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell