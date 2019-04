Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht

Greiz (ots)

Weida: Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Weida aufgenommen. Demnach beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 24.04.2019 (gegen 08:30 Uhr) bis 25.04.2019 (gegen 20:30 Uhr) einen Pkw Mitsubishi, welcher in der Straße der Jugend abgestellt war und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

