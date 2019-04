Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagen angegriffen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwischen Mittwoch und Donnerstag (24.04.-25.09.2019) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Kirchstraße ein. Nach einem ersten Überblick wurde allerdings nichts entwendet. Zwischen Samstag und Donnerstag (20.04. bis 25.04.2019) versuchten unbekannte Täter in eine Garage im Meisterweg einzudringen. Dabei gelang es den Tätern jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

