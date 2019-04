Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Teichpromenade

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntag (21.04.2019) und Montag (22.04.2019) über ein Gerüst Zutritt zum Dach einer Schwimmhalle in der Teichpromenade. Von dort schmissen der oder die Täter schließlich ein Teil der Belüftungsanlage auf das Vordach der Halle und verursachte damit Sachschaden. Anschließend flüchteten der oder die Unbekannten. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei in Altenburg zu wenden. (KR)

