Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Greiz (ots)

Greiz: Gestern Mittag (24.04.2019), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund mehrerer Brände zur Örtlichkeit "An der Eisenbahn" aus. Nach bisherigen Erkenntnissen zündelten vier Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren mit einem Feuerzeug, so dass eine Papiermülltonne, ein Bauwagen und ein Dixi-Klo zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen bzw. völlig zerstört wurden. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurden alle Feuer gelöscht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

