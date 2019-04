Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollstuhl gestohlen

Gera (ots)

Gera: In den Abendstunden des 24.04.2019 wurde die Geraer Polizei hinsichtlich einer Diebstahlshandlung informiert. Unbekannte stahlen den in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße stehenden Rollstuhl einer 34-Jährigen und entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen, den Tätern und insbesondere zum Verbleib des schwarzen Rollstuhles machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell