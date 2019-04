Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Weida

Greiz (ots)

Weida: Am Mittwoch (24.04.2019), gegen 15:00 Uhr, kamen Kräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Greiz bei einem Brand in der Geraer Straße in Weida zum Einsatz. Dort wurde ein Feuer in einem Getreidesilo gemeldet. Die unmittelbar begonnenen Löschmaßnahmen laufen derzeit noch und werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hat sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand im Gebäude aufgehalten, so dass es bislang keine Verletzten gibt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AW)

