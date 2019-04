Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Büro

Greiz (ots)

In der Zeit von Donnerstag zum Dienstag (18.04. bis zum 23.04.2019) drangen bislang unbekannte Täter in ein Büro am Puschkinplatz ein. Hier entwendeten sie eine Bankkarte und versuchten im Anschluss damit Bargeld abzuheben, was aber misslang. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 / 6210 zu melden.

