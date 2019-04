Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Gera

Gera (ots)

In einem Waldstück in Gera, an der Straße des Friedens - Ecke Hofer Straße, kam es am Montagabend (23.04.2019) gegen 23:00 Uhr zum Brand einer ca. 20 x 40 Meter großen Fläche. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Da aufgrund der Umstände des Brandes ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Gera ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

