Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Fahrradunfall Altenburg

Altenburg (ots)

Am Karfreitag (19.04.2019) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem schweren Unfall im Bereich der Pauritzer Straße in Altenburg. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer übersah auf einem Wiesenweg einen eineinhalb Meter hohen Absatz, stürzte und verletzte sich im Halsbereich. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde er zur Behandlung in das Klinikum verbracht. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AW)

