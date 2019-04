Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgängerin

Altenburg (ots)

Prößdorf (Lucka): Am Montag (22.04.2019), gegen 12:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Ernst-Thälmann-Straße aufgrund eines Verkehrsunfalles zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die 51-jährige Radfahrerin mit einer 78-jährigen Fußgängerin zusammen, als diese unvermittelt über die Straße lief. Die 78-Jährige kann in der Folge zu Fall und verletzte sich. Mit einem hinzugerufenem Rettungswagen wurde sie schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

