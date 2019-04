Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen in Brand

Greiz (ots)

Weißendorf: In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitag (19.04.2019, gegen 04:30 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei in einen Garten in Weißendorf aus. Dort entfachte aus noch ungeklärter Ursache in einem Geräteschuppen ein Feuer, so dass dieser, als auch das angrenzend gelagerte Brennholz nahezu vollständig verbrannten. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Zum Glück wurden keine Personenschäden verzeichnet. Die Kriminalpolizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

