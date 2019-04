Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: versuchter Einbruch

Greiz (ots)

In der letzten Nacht (22.04. - 23.04.2019) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Büro in der Poststraße einzudringen. Der Einbruch misslang jedoch, so dass kein Entwendungsschaden verzeichnet wurde. Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

