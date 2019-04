Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate angezündet

Gera (ots)

In den Morgenstunden des Ostersonntages (21.04.2019) zündeten der oder die noch unbekannten Täter gegen 01:00 Uhr in der Neuen Straße, Höhe der Panndorfhalle, zwei Wahlplakate an. Beide Plakate wurden dabei vollständig zerstört, so dass keine Zuordnung zu einer bestimmten Partei möglich ist. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

