Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Morgendlicher Unfall

Gera (ots)

Heute Morgen, 23.04.2019, gegen 09:50 Uhr kam es an der Kreuzung Altenburger Straße / Bauvereinstraße zum Zusammenstoß zweier Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin (66) eines Pkw Suzuki an der genannten Kreuzung nach links in die Altenburger Straße abbiegen und bemerkte scheinbar den im Gegenverkehr fahrenden Pkw Mercedes (79)zu spät, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zudem musste beide nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

