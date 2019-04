Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Totalschaden

Gera (ots)

Weißig: Am Montagmittag (22.04.2019) kam es auf der Landstraße, in der Ortslage Weißig, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Honda-Fahrer musste verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten. Dies bemerkte der dahinterfahrende 61-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw des 58-Jährigen auf. Der Fahrer sowie der Beifahrer des VW wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Bergung der Fahrzeuge, musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (AW)

