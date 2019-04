Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Kfz-Diebstahl

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend versuchten bislang unbekannte Täter, einen Pkw Dacia in der Feuerbachstraße in Gera zu entwenden. Hierfür manipulierten sie das Schloss des Pkws. Ein Eindringen in das Fahrzeug misslang dem oder den Tätern. Die Polizei Gera sucht nun Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 0365/8290 bei der Polizei Gera zu melden!

