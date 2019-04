Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächticher Vandalismus

Altenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Karfreitag wurden im Stadtgebiet von Altenburg gehäuft Sachbeschädigungen begangen. In der Wallstraße wurden mehrere Pflastersteine aus dem Gehweg herausgerissen und auf eine angrenzende Wiese geworfen. Vor der Brüderkirche wurden mehrere Graffiti auf die Straße gesprüht und am Gebäude des Kapitol wurde die Fassade beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

