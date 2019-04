Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Teppichdieb gestellt

Gera (ots)

Ein dreister Dieb sorgte gestern (17.04.2019), kurz nach 13:00 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Thüringer Straße. Nach Aussagen eines Zeugen fuhr der Täter mit seinem Fahrzeug zu einem Fachgeschäft, entnahm zwei ausgestellte Teppiche aus dem Eingangsbereich und entfernte sich mit seinem Fahrzeug. Trotz das der Zeuge dem Dieb hinterher rannte, hielt dieser nicht an und fuhr schulterzuckend davon. Anhand der Informationen zum Fahrzeugkennzeichen konnte der 63-jährige Dieb kurzerhand an seiner Wohnanschrift aufgesucht und auch angetroffen werden. Ein dort durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille. Auch wenn er die Tat abstritt, in seiner Wohnung konnten die beiden gestohlenen Teppiche festgestellt und dem Geschäft zurückgegeben werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell