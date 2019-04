Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Veranstaltungsgeschehen am 20.04.2019 in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Auf Grund der geplanten Veranstaltung zum großen "MDR-Osterfeuer" in Zeulenroda-Triebes am 20.04.2019, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr, wird die Polizeiinspektion Greiz, gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften, einen Polizeieinsatz durchführen.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es rund um den Zeulenrodaer Marktplatz sowie am Seehotel zu Straßensperrungen. Das Verkehrskonzept der Stadt Zeulenroda-Triebes sieht ausgeschilderte Umleitungen vor. Es sind in zwei Gewerbegebieten ausreichend Parkplätze vorhanden und ausgeschildert. Polizeilich wird die Nutzung des angebotenen Shuttle-Bus-Verkehrs angeraten. Der Anwohnerverkehr wird in Abstimmung mit der Polizei gewährleistet, es kann aber zu Einschränkungen kommen. Die PI Greiz bittet die Anwohner und ihre Besucher im Stadtgebiet um Verständnis, dass es veranstaltungsbedingt zu Behinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr kommen kann. Die mögliche Beeinträchtigung für die Öffentlichkeit sollen so gering wie möglich gehalten werden. Im Zuge dessen werden Besucher gebeten, sich an das vorgeschriebene Verkehrs- und Parkplatzkonzept der Stadt Zeulenroda-Triebes zu halten. Wir bitten alle Fahrzeugführer um Beachtung und Verständnis für die Maßnahmen.

Neben den vor Ort befindlichen Einsatzkräften rund um die Veranstaltungsorte ist am Samstag auch die Polizeistation Zeulenroda-Triebes für Sie geöffnet.

