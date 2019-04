Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Weil im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung ein 16-Jähriger verletzt wurde, kamen Polizeibeamte gestern Abend (16.04.2019), gegen 20:40 Uhr in der Wiesestraße (Spielwiese) zum Einsatz. Nach Auskunft des alkoholisierten 16-Jährigen wurde dieser von mehreren Personen körperlich attackiert und leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Trotz Absuche in Tatortnähe konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden, so dass nunmehr Zeugen gesucht werden, welche Hinweise zu diesen geben können. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) zu wenden. (RK)

