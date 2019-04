Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschädigter gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem am gestrigen Tag (16.04.2019) geschehenen Körperverletzungsdelikt aufgenommen und sucht nunmehr den Geschädigten dieser Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der unbekannte Geschädigte gegen 17:40 Uhr in einem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße von einem später ermittelten 36-jährigen Mann durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Als ein Mitarbeiter des Marktes eingriff, bezahlten beide an der Kasse und verließen das Geschäft in getrennte Richtungen. Der 36-jährige Angreifer konnte im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab er die Tat an dem auch ihm unbekannten Mann zu. Bis dato ist der Geschädigte nicht identifiziert und hat sich auch im Nachgang nicht gemeldet. Die Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) sucht nunmehr den Geschädigten bzw. Zeugen, welche Angaben zu diesem machen können. Der Geschädigte wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Gestalt, beigefarbenes Kapuzenshirt, dunkle Wollmütze. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell