Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand von Ödland

Gera (ots)

Gegen 20:30 Uhr am gestrigen Abend (16.04.2019) rückten Feuerwehr und Polizei in die Otto-Oettel-Straße aus. Dort entfachte aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand auf dem dort befindlichen Ödland und zerstörte circa 300 Quadratmeter davon. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 7 829-0, an die Polizei Gera zuwenden. KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell