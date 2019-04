Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anhänger auf Feld beschmiert

Greiz (ots)

Hohenleuben: Wie der Polizei gestern (16.04.2019) bekannt wurde, machten sich am 31.03.2019 sowie am 14.04.2019 unbekannte Täter jeweils an einer landwirtschaftlichen Maschine zu schaffen, welche auf einem Feld / Wiese an der Erich-Weinert-Straße abgestellt war. Der oder die Täter beschmierten hierbei die Anhänger der Maschine. Zudem wurde auch ein Strommast in Mitleidenschaft gezogen. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK )

