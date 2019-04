Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Staubsaugerdieb gesucht

Greiz (ots)

Die Greizer Polizei sucht im Zuge eines gestern (16.04.2019) eingeleiteten Ermittlungsverfahrens den bislang unbekannten Dieb eines Markenstaubsaugers. Tatort war hierbei ein Verkaufsstand am Ausgang eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße in Greiz. Hier nutzte der Dieb offenbar die günstige Gelegenheit, als die Verkäuferin des Standes für einen Moment abwesend war und griff sich das teure Haushaltsgerät. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben können. (Tel. 03661 / 6210). (KR)

