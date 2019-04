Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer schwer gestürzt

Gera (ots)

Zschippach: Heute Morgen (16.04.2019), gegen 10:00 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer eines E-Bikes den Feldweg von Mückern nach Zschippach. In einer Linkskurve des abschüssigen Wegabschnittes kam er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Radler in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (KR)

