Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb

Altenburg (ots)

Ein 17-Jähriger wurde gestern Mittag (15.04.2019), gegen 11:45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße dabei erwischt, wie er eine Packung Tabak stehlen wollte. In der Folge wurde der junge Mann gegenüber des Detektiven zunehmend aggressiver, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige Ladendieb in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (KR)

