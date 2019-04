Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Der 23-jährige Fahrer eines BMW wurde gestern Abend (15.04.2019) gegen 21:45 Uhr von Polizeibeamten in der Georgenstraße in Meuselwitz kontrolliert. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an. Dem jedoch nicht genug. Die Beamten fanden im Auto des 23-Jährigen, unter der Fußmatte, einen Joint, welche daraufhin sichergestellt wurde. Die Folge dieser Kontrolle waren schließlich die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen sowie die Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund des Drogenbesitzes. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell