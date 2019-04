Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haltestelle entglast

Gera (ots)

Nachdem sie einen Nothammer aus der Halterung gerissen hatten, stiegen drei bislang unbekannte Täter (männlich) am 15.04.2019 (Montag), gegen 22:30 Uhr an der Endhaltestelle in der Thüringer Straße aus der Straßenbahn aus. In der Folge beschädigen sie mit dem Hammer die Haltestelle, so dass diese zum Teil entglast wurde. Anschließend flüchtetet die Täter und konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (KR)

