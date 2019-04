Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 10-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat seit dem 11.04.2019 die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 10-Jährigen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. der Täterin geben können. Demnach befand sich der 10-Jährige am 11.04.2019 gegen 17:00 Uhr in Begleitung eines Freundes in der Berliner Straße an der Straßenbahnhaltestelle "Straße des Bergmanns", als er nach eigenen Angaben von einem bislang Mädchen von hinten gestoßen wurde. In der Folge kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht, zudem wurde sein Mobiltelefon beschädigt. Die Täterin indes begab sich anschließend zu einer Gruppe Frauen. Sie wird wie folgt beschrieben: Circa 16-18 Jahre, circa 160 cm groß, braune Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke, T-Shirt in der Farbe hellpink, braunen Hose (Leder), weiße Turnschuh (Adidas) und dunkelblauem Kopftuch. Haben Sie zum genannten Tatzeitraum Beobachtungen zur Tat getätigt? Können Sie Hinweise zur Täterin geben? Dann werden sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polzei Gera zu wenden. (KR)

