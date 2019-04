Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 5 Wohnungsdurchsuchungen, 4 Beschuldigte, 3 Haftbefehle, 2 Hafteinlieferungen, 1 Kilo Marihuana

Gera (ots)

In den Abendstunden des 09.04.2019 gelang der KPI Gera in Zusammenarbeit mit weiteren Thüringer Polizeidienststellen die Beschlagnahme von mehr als einem Kilo Marihuana. Die vier tatverdächtigen Männer syrischer Herkunft im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wurden auf der B2 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser hatte ein 24-jähriger Mitfahrer eine unscheinbare Papiertüte zwischen seinen Beinen stehen, in welcher sich - wie sich später herausstellte - die Betäubungsmittel befanden. Gegen ihn wurde nach einer Vorführung vor der Ermittlungsrichterin am Folgetag Haftbefehl erlassen. Auch gegen den 22-jährigen Haupttäter erging Haftbefehl. Der Haftbefehl gegen den 26-jährigen Beifahrer wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 27-jährige Fahrer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurden insgesamt 5 Wohnungen durchsucht und weitere Beweismittel für ein gemeinschaftliches Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge fest- und sichergestellt. (KR)

