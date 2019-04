Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschädigt

Gera (ots)

Am Sonntagabend (14.0.2019, 23:40 Uhr) bemerkte Polizeibeamte vier Personen im Geraer Stadtgebiet, welche in der Rudolf-Diener-Straße mehrere Wahlplakate mit einem Messer vom jeweiligen Anbringungsort entfernten. Die insgesamt 5 nunmehr beschädigten Wahlplakate (AfD) konnten bei den 4 Tätern (16,16,22,26) aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen alle vier Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die beiden minderjährigen Täter wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell