Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem beschädigten Ford-Transporter hat seit dem Wochenende (12.04.2019 - 14.04.2019) die Polizei Gera aufgenommen. Unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die Reifen des in der Karl-Matthes-Straße abgestellten Transporters, so dass Luft entweichen konnte und Sachschaden entstand. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei gleichzeitig Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern gebe können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Geraer Polizei zu wenden. (RK)

