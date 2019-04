Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Gera (ots)

B2: Am Freitagabend (12.04.2019), gegen 22:30 Uhr kam es auf der B2 (Abfahrt Dorna/Abfahrt Cretzschwitz) zu einem schweren Verkehrsunfall (Polizei berichtete bereits!). Offenbar im Zuge eines Überholvorganges an einem Lkw stieß der Fahrer (49) eines Pkw Ford mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. Sowohl der alkoholisierte Ford-Fahrer (1,6 Promille), als die die beiden Insassen des VW (22, 29) wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B2 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht in nunmehr Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können. Insbesondere wird der Fahrer des überholten Lkw (Farbe blau) gesucht. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell