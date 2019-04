Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: An Fahrzeugen manipuliert

Gera (ots)

Am 14.04.2019 (Samstag), gegen 14:20 Uhr informiert ein Anwohner der Mittelstraße die Polizei, da er eine männliche Person beobachtete, welche sich diese an mehreren in der Straße abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte. Unverzüglich kamen Polizeibeamte zum Einsatz. Als der Mann die Beamten bemerkte, flüchtete er sofort. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige schließlich gestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten bei ihm unter anderem eine kleine Menge Betäubungsmittel. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an keinem der überprüften Fahrzeuge ein Sachschaden. Gegen den 34-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

