Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe beschädigt

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag (14.04.2019), gegen 15:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Dornaer Straße zum Einsatz. Beim Versuch vor einem in der Straße befindlichen Geschäft einzuparken, gab der 79-jährige Fahrer eines PKW Mercedes offenbar zu viel Gas und fuhr in der Folge gegen die Schaufensterscheibe des besagten Geschäftes, so dass diese völlig zerbrach. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen (KR)

