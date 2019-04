LPI-G: Zeugen gesucht

Landespolizeiinspektion Gera

Unbekannte machten sich in der Zeit von 11.04.2019 - 12.04.2019 an einem Geschäftsgebäude in der Johannisstraße zu schaffen, indem sie an Türen und Fenstern hebelten. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern allerdings nicht. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei Altenburg zu melden. (RK)

