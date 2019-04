Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Altenburg (ots)

Am 14.04.2019 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 00:50 Uhr ein Kraftrad MZ, welches in Altenburg die Knausche Straße in Schlängellinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle ermittelten die Beamten bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bereits am Freitagabend wurde in Gößnitz ein Fahrzeugführer eines Pkw VW mit einem Wert von 1,24 Promille und am Samstagabend in Ponitz ein Radfahrer mit 2,87 Promille bei Verkehrskontrollen festgestellt.

