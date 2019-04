Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 12.04.2019 gegen 11:20 Uhr in der Altenburger Straße. Eine 40-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW kam in Höhe des Ortseingangsschildes von der Fahrbahn ab, raste ca. 400 Meter unkontrolliert über eine Wiese und kollidierte anschließend mit einem Metallgeländer. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuginsassen im Fahrzeug unverletzt. Lediglich der Pkw BMW wurde bei der Kollision beschädigt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle stand die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Medikamenten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell