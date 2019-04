Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrand in Greiz

Greiz (ots)

Unbekannte zündeten am Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr eine Mülltonne in der Poststraße in Greiz an. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiionspektion in Greiz zu melden.

